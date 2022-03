Natalja před válkou uprchla z Luhansku, pak z Oděsy. „Třesu se, když slyším sirény,“ říká

Natalija pracuje v dílně v Poděbradech, ještě před pár dny ale šila ve své vlastní v Oděse. „Moje poslání je šít. Nemůžu být dlouho bez šití. Když cítím úzkost nebo stres, musím pracovat, to mi pomáhá se uklidnit,“ vypráví.

Mluvit o svém životě na Ukrajině je pro ni těžké. Ztratila ho totiž už podruhé. Před osmi lety utekla před válkou na východě země. „Jediný rozdíl je v tom, že tehdy byly děti malé, teď už jsou trošku větší. Odjeli jsme z Luhansku 25. května 2014. Nepřála bych nikomu to, co jsem zažila já. Potřetí bych to už nezvládla,“ popisuje Natalija traumatický zážitek.

I proto v prvních dnech invaze odmítala opustit Ukrajinu. Jenže pak se z Oděsy stal jeden z hlavních cílů ruské armády. Její manžel musel zůstat. „Začalo přituhovat a víte, já neadekvátně reaguji na sirény, okamžitě se začnu třást, jak se pak ozve nějaký zvuk, rána, okamžitě jsem úzkostná. Takže pak jsem se asi během jedné hodiny rozhodla odejít,“ říká.