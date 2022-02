Pokud za symboly šibenic nejsou konkrétní činy, jde o vyjadřování názoru, míní behaviorální patolog

Lidé, kteří umisťují šibenice před domy politiků nebo je nosí na demonstrace, nemají podle Drbohlava jednotný psychologický profil. Podle něj je jejich chování „důsledkem dosti neobratné práce s informacemi dvou táborů, které dovedou podávat a interpretovat vědu svým vlastním způsobem“.

Taková diskuse podle psychologa způsobuje chaos a nejistotu, podle něj by debata o tématech spojených s epidemií covidu-19 měla být jasnější a srozumitelnější a měla odpovídat vědeckému konsensu a zdravému rozumu, a zároveň respektovat příběhy lidí, kteří protestují proti epidemickým opatřením, protože někteří jimi mohli být osobně postiženi, například přijít o práci.

Symboly šibenic na demonstracích a před domy politiků by nás podle Drbohlava neměly zneklidňovat. „Pokud za těmi symboly nejsou konkrétní činy, tak je to v podstatě vyjadřování nějakého osobního, komunitního, skupinového názoru, a to si myslím, že si zaslouží svůj demokratický respekt,“ myslí si psycholog, který se ve své práci zaměřuje například na psychologii sexuálních sériových vrahů.