V pátek přibylo 6666 nakažených, hospitalizovaných za týden ubylo

Zatímco poslední den minulého roku podle dat ministerstva zdravotnictví leželo v nemocnicích 3120 pacientů s covidem-19, první lednový pátek to byly dva a půl tisíce.

V prosinci epidemie zpomalovala, nyní šíření nemoci opět zrychluje. Odborníci tento vývoj po vánočních svátcích ale předpokládali, mimo jiné i kvůli nakažlivější variantě omikron. A infikovaných by mělo přibývat dál.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. S ohledem na to vláda chystá úpravy některých protiepidemických opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény.