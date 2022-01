Tříkráloví koledníci opět vyrazili do ulic. Dárci můžou stejně jako loni přispět i on-line

„Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na kolena. Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat,“ míní ředitel diecézní charity a náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Podle něj do ulic diecéze vyrazí mezi osmi až deseti tisíci koledníky.

Z vybraných peněz chce charita v diecézi podpořit 49 schválených záměrů. Peníze by tak měly sloužit například na podporu mobilní hospicové péče, chystané rekonstrukce sociálních zařízení, ale třeba i na nákup kompenzačních pomůcek nebo rozvoj chráněného bydlení.

„Zatím to vypadá tak, že máme dost koledníků, ale samozřejmě přistupujeme k tomu se vším respektem. Nevíme, co bude, nevíme, jak to dopadne v rámci testování, protože všechny děti se teď začínají testovat, tak uvidíme, kolik z těch stávajících koledníků, kteří přislíbili účast, bude schopno vyjít do ulic,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.