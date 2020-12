Tříkrálová sbírka se v lednu uskuteční jen on-line

V pátém stupni systému PES, který momentálně platí, se v lednu nebude koledovat nikde po celé České republice, platí to plošně pro všechny Charity. „Povoleno je rozmisťovat tam, kde si to Charity domluví, statické kasičky, rozdávat do schránek letáky s informacemi o on-line koledě a psát na domy požehnání s tím, že nedochází ke styku s veřejností,“ uvedla koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Letos je zároveň mimořádně prodlouženo koledování do 24. ledna. V případě, že se republika vrátí zpět do čtvrtého stupně v protiepidemickém systému PES, je možné, že se koledníci v některých lokalitách do terénu vydají. „Jednotlivé Charity jsou v tomto stupni připraveny koledovat, informace lidé zjistí na příslušných stránkách konkrétních Charit, o koledování rozhodují diecézní ředitelé,“ doplnila Víšová.