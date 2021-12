Vláda má projednat platy státních zaměstnanců, slibuje i řešení vysokých cen energií

video UDÁLOSTI: Cenami energií a platy ve veřejné sféře se věnovala koaliční rada, jsou to témata pro vládu

Vláda Andreje Babiše schválila plošný růst platů ve veřejné sféře (s výjimkou učitelů) o 1400 korun. Někteří politici zastupující strany, které sestavily nový kabinet, to však od počátku kritizovali a chtějí rozhodnutí ještě změnit.

Alena Schillerová (ANO), která coby ministryně financí předchozí vlády růst platů vyjednala, respektive s koaličními sociálními demokraty vyjednala jeho výši, 1400korunový růst hájí. „Je to minimum, neumím si představit, že by se mělo šetřit na těchto lidech. Nepokryje jim to ani inflaci,“ poukázala.