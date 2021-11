Vláda schválila navýšení platů státních zaměstnanců o 1400 korun měsíčně. Navrhla i zvýšení dávek na bydlení

„U učitelů jsme se dohodli, že porostou platy o tři procenta. Co se týče zdravotníků, tak nárůst o 1400 korun bude po dohodě ministra zdravotnictví s odboráři a pojišťovnami do sedmé platové třídy a od osmé platové třídy se navýší (plat) o šest procent,“ upřesnila na tiskové konfreneci ministryně financí. Kabinet podle Schillerové schválil tři nařízení pro zaměstnance státu, pro ozbrojené složky a pro obranu.

Pracovníci státu a veřejných služeb mají dostat od ledna přidáno 1400 korun, tisíc korun by mělo být v základu výdělku a čtyři sta korun na odměny. Učitelé by si měli polepšit o tři procenta a zdravotníci s platem do sedmé třídy o 1400 korun a nad ní o šest procent.

Ministerstvo práce v podkladech pro vládu k nařízení o růstu výdělků ve veřejném sektoru uvádělo, že by přidání stálo státní rozpočet 9,79 miliardy korun a rozpočty krajů a obcí 3,83 miliardy korun. Z veřejného zdravotního pojištění by bylo potřeba 2,37 miliardy korun.

Ministerstvo práce navrhuje novelu, podle které by se k běžným normativům připočetl zvláštní přídavek, který by odrážel růst cen energií. Dávky by se tak vypočítávaly z vyšších částek, takže by vzrostly. Podle návrhu ministerstva by se podle počtu osob v domácnosti a bytové plochy mohly normativy v nájmu zvednout o 813 až 1969 korun, ve vlastnickém bydlení pak o 1222 až 3128 korun.

„V současné době vycházíme z informací ministerstva průmyslu, že v roce 2022 se ceny elektřiny zvýší asi o 30 procent a ceny plynu o 70 procent a ceny tepla o 30 procent, data se budou zpřesňovat,“ upřesnilo ministerstvo práce v materiálu pro vládu.

Šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) už v úterý oznámila, že mimořádnou dávku na úhradu faktur či nedoplatků budou moci lidé po odchodu od dodavatelů poslední instance získat za mírnějších podmínek.

Po skončení společnosti Bohemia Energy muselo 900 tisíc odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily.