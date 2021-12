Milostivé léto pomůže ukončit až třetinu z čtyř a půl milionu exekucí, uvedli poslanci

Oddlužovací akce Milostivé léto pomůže ukončit až třetinu ze zhruba čtyř a půl milionu exekucí v České republice. Polovina z více než 700 tisíc lidí, kteří mají exekuce u veřejných institucí, by se mohla zbavit dluhů. Na tiskové konferenci to uvedli spoluautoři právní úpravy, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný a poslanec Patrik Nacher (ANO). Jednorázová akce potrvá ještě do 28. ledna.