Nejlépe se žije v Říčanech, nejhůře v Orlové, tvrdí analýza. Je to spíše vina státu, hájí Orlovou starosta

Mezi deseti nejhoršími obcemi pro život je pět měst z Ústeckého kraje. Po Orlové a Karviné v Moravskoslezském kraji se lidem nejhůř žije v Mostě, dále v Litvínově na Mostecku a Žatci na Lounsku. Pomyslné sedmé a osmé místo mezi nejhůře hodnocenými městy obsadily Kadaň na Chomutovsku a Podbořany na Lounsku. Nejlépe se v Česku lidem žije ve středočeských Říčanech. Index kvality života, který hodnotí 206 obcí s rozšířenou působností, sestavuje společnost Obce v datech.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi) označil žebříček za tendenční. Upozorňuje dle něj na problémy, které ale nejsou doménou Orlové, nýbrž státu, který je dopustil. Jedním z těchto problémů je například znečištěné ovzduší, jehož největší množství jde do Česka z Polska. „Nevím, jak bych to mohl změnit jako starosta Orlové, to může změnit stát a ten se k tomu dlouho nemá,“ řekl.

Upozornil, že Orlová má historickou zátěž, město rostlo s těžbou uhlí a teď na to doplácí. V sedmdesátých letech tam zrušili železniční spojení, což je také v analýze hodnoceno. Vyzdvihl naopak dobrou infrastrukturu, zejména levné byty. V analýze se také hodnotí míra vzdělání. Starosta Orlové ale podotkl, že lidé pro práci v šachtách velké vzdělání nepotřebovali. „Ve výsledku na tom tedy nejsme dobře, nejde to až tak za tím městem samotným a nedá se to změnit rychle, a vůbec ne bez pomoci státu,“ uvedl.

Chlubna také kritizoval to, že se nyní v médiích ukazují staré fotografie Orlové, které nejsou aktuální a novináři je dle jeho názoru úmyslně zveřejňují proto, aby město vypadalo co nejhůře.

Říčany si chválí zejména polohu

Starosta Říčan David Michalička (Klidné město) si úspěch Říčan vysvětluje výbornou polohou města. To je blízko u Prahy a jsou tam tedy dobré pracovní příležitosti. Starosta dále uvedl, že v Říčanech je oproti Orlové velká poptávka po bydlení, oproti jiným regionům to působí problémy.

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme už počtvrté uspěli v tomto žebříčku a snažíme se dívat na ta kritéria, kde se neumisťujeme na prvních místech. Snažíme se tato kritéria zlepšovat tak, abychom se stále posouvali dál,“ řekl. Problémem v Říčanech je například doprava, dle Michaličky by velice pomohla dostavba pražského okruhu.