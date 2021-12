Median: Volby by v listopadu vyhrálo ANO. Druhé místo by připadlo koalici SPOLU

Sociální demokraté a komunisté, kteří po volbách poprvé v historii České republiky vypadli z dolní parlamentní komory, by nyní podle Medianu získali 4,5 procenta hlasů. Model uvádí, že hnutí Přísaha by získalo čtyři procenta a uskupení Trikolora Svoboda Soukromníci tři procenta hlasů.

Více lidí tvrdí, že by přišlo k volbám

Hlasování by se v listopadu dle průzkumu zúčastnilo 68 procent respondentů, což znamená o něco vyšší účast než při letošních volbách do sněmovny. „Deklarovaná volební účast ale bývá obvykle vyšší než skutečná účast. Určitě by k volbám do Poslanecké sněmovny nešlo 27 procent dotázaných,“ uvedli autoři průzkumu.

Více než polovina respondentů, konkrétně 61 procent, si je v případě hlasování jista svou účastí i volenou stranou. Více než čtvrtina si je jista, že by šla volit, ale není pevně rozhodnuta o straně. Každý dvanáctý respondent si není jistý ani účastí, ani volenou stranou, zjistil Median. Podpora stran se podle analytiků agentury může dynamicky měnit a vzhledem k nezakotvenosti voličů nelze podle nich s jistotou předvídat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do dolní komory.