Po návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy není příjezdový formulář potřeba, rozhodl soud

Stát formuláře po příjezdu do země zavedl kvůli pandemii koronaviru. Musí je vyplnit všichni starší šesti let, kteří v posledních 14 dnech byli déle než 12 hodin v cizině.

V případě individuální dopravy však formulář neobsahuje žádné údaje relevantní pro trasování, a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí, zdůvodnil soud. U nízkorizikových zemí je podle soudu malá pravděpodobnost, že hromadnou dopravou přicestuje nakažený člověk, což dal do kontrastu s intenzitou zásahu do soukromí.