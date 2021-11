Máme právo na odpor, stát lže, zdůvodňuje Landa přetížení hygien zbytečnými dotazy. Podle právníka to těžko obhájí

Sám však svoji výzvu nenazval odporem. Na svém webu doslova vyzval „k šikaně hygienických stanic“. Podle sociologa a ředitele agentury STEM Martina Buchtíka je cílení kampaně na hygieniky pomýlené – tím spíše, že se Landa opakovaně označuje za vlastence. „Je to naprosté nepochopení pojmu vlastenectví. Když jsem vlastenec, tak stojím za obyčejnými lidmi, kteří dělají svoji práci, a snažím se je podpořit. Vzdor a odpor mají, pokud něco, proti těm, kteří rozhodují. To pan Landa a jeho iniciativa rozhodně nedělá,“ podotkl.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenky Šimůnkové skutečně měly otázky Landových stoupenců vliv na práci jejích lidí. „Lidé, kteří nejvíce volali, trasovali, si museli sednout k registrům a začít vytvářet odpovědi na často naprosto zbytečné dotazy,“ uvedla.

Daniel Landa nicméně trvá na tom, že „každý člověk má právo zeptat se“ a mohou se ptát „na cokoli, co chtějí“. Že by skutečně cílil špatně a místo establishmentu kazil práci obyčejných lidí, kteří by si tedy zasloužili omluvu, Landa odmítl. „Je možné, že by se ministerstvo zdravotnictví mělo hygienám omluvit, a je možné, že by měli zlepšit systém,“ řekl. Dodal, že své příznivce nepožádá, aby s posíláním e-mailů hygienikům přestali.