Pokud vládní kroky nezaberou, je podle Válka třeba přitvrdit. Vojtěch cílí hlavně na očkování

Připustil, že vláda se nesnaží v prvé řadě snížit počty nakažených, i když očekává, že jich ubude díky snížení mobility neočkovaných lidí. „Opatření cílí na vyšší proočkovanost,“ ozřejmil, oč kabinetu jde. Odmítl, že by trvalo týdny, než se vakcinace projeví, protože „už první dávka je do jisté míry ochrana“. Cílem vlády navíc podle něj je, aby se situace zklidnila na Vánoce.

Od pondělí nebude možné prokázat se negativním testem například na koncertech nebo v restauracích, uznávat se bude jen dokončené očkování nebo doklad o prodělané nemoci. „Pevně věřím, že v situaci, ve které se nacházíme, je to správný krok. Jestli to bude stačit, se uvidí až s časovým odstupem,“ řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Vlastimil Válek, který zřejmě bude Vojtěchovým nástupcem v budoucí Fialově vládě, se ale proti tomu, že by již testy vůbec nebyly uznávány jako doklad bezinfekčnosti, několikrát vymezil. Upozornil, že v Bavorsku, na jehož pravidla vláda odkazuje, se PCR testy částečně uznávají, i když jsou místa či akce, kde nestačí a mohou tam jen očkovaní nebo lidé, kteří nedávno covid-19 měli.

V Česku to podle něj bude spíše naopak. Výjimky, kterým se budou negativní testy dál uznávat, sice jsou, ale je jich podle Válka málo. „Domníváme se, že výjimky nejsou šťastně definované a tento model nebude fungovat. My bychom si spíše mysleli, že je vhodnější akceptovat PCR a říct, na které aktivity to není možné využít,“ poznamenal.

Válek kritizoval především způsob, kterým se dodržování opatření kontroluje a vymáhá. Domnívá se, že pokud přestanou mít testy stejnou váhu jako očkování a prodělání nemoci, „část opatření se bude velmi problematicky dodržovat“.

Ačkoli možný budoucí ministr zdravotnictví nepočítá s tím, že by ještě bylo potřeba zavést lockdown, zmínil se i o tvrdších opatřeních, než je to, co vláda navrhuje. „Vhodnější jsou krátkodobá tvrdá opatření na zvládnutí nárůstu než dlouhodobá měkčí opatření, která nemají efekt,“ řekl. Upřesnil, že tvrdšími opatřeními má na mysli „důsledné PCR testování, důsledné nošení respirátorů, důsledné udělování pokut za nedodržování pravidel“. Navíc počítá i s tím, že lidé, kteří mají očkování dokončené již déle než šest měsíců, by museli opět chodit na testy.