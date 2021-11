Politici řeší úpravy pandemického zákona. Mají čas do února, kdy částečně končí

„S tím budeme mít prostor se vypořádat, ať už jeho prodloužením nebo jinými kroky,“ avizuje budoucí ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Je to věc, kterou je potřeba řešit, právní rámec a vyhlašování opatření bylo bolístkou vlády, která je v demisi, protože soudy opatření rušily,“ myslí si budoucí vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Spolu se speciálním pandemickým zákonem vešel v účinnost i takzvaný stav pandemické pohotovosti. Norma ale zároveň automaticky počítá s jeho koncem a to 28. února příštího roku. Někteří politici se proto zabývají tím, zda a případně jak jeho trvání prodloužit.

Nouzový stav není ve hře

Na možných změnách pracuje i současná vláda v demisi. Novela je prý nezbytná a právní rámec zákona ještě v Česku bude zřejmě potřeba několik dalších měsíců. „Mělo by to být někdy do léta, protože situace se nezklidní ze dne na den, z týdne na týden. Musí tam být dojezd pro nějakou menší vlnu,“ říká ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Vicepremiér nové vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) preferuje, aby se využívala možnosti pandemického zákona spíše než vyhlašování nouzového stavu. Chystané změny ministra v demisi by navíc mohly reagovat i na rozhodnutí soudu o opatřeních vydaných vládou. Zvažuje se i možnost, že by se pandemickým zákonem mohly řídit i školy.

„Preferujeme vždycky lokální řešení, i kdyby měla být otevřena jen jedna škola, v jednom okrese, tak stojí za to ji udržet a nevyhlašovat plošný lockdown,“ myslí si budoucí ministr školství Petr Gazdík (STAN).

O lokálních opatřeních mluví i SPD. Hnutí, které i po změně vlády setrvá v opozici, ale kritizuje i samotný pandemický zákon. „Já bych spíš očekávala, že se bude novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví a půjde se touto cestou,“ říká poslankyně SPD Karla Maříková.

Podle zástupců možné příští vlády zatím není třeba nouzový stav. Tosi myslí i končící ministr zdravotnictví. Že by na něj v budoucnu mohlo dojít, ale připustil ministr vnitra v demisi.