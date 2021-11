Přibylo 9253 nakažených, v nemocnicích leží nejvíce pacientů od konce dubna

V Česku v pondělí přibylo 9253 potvrzených případů covidu-19, to je o 1660 více než před týdnem. Opět stoupl i počet nakažených v nemocnicích, je jich 3114, to je nejvíce od konce dubna. Centrální řídicí tým od rána projednává další zpřísnění opatření. Mluvit by měl i o situaci ve školách.