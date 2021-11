Německo zařadí Českou republiku mezi rizikové země. Neočkované čeká po příjezdu karanténa

Německo od druhého listopadového týdne zařadí Českou republiku mezi země s vysokým rizikem nákazy covidem-19. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Znamená to, že kdo do země přijede a předem nedoloží, že je očkován nebo covid-19 prodělal, bude muset podstoupit nejméně pětidenní karanténu.