Ve středu přibylo v Česku 3276 případů covidu, hospitalizovaných je nejvíc od konce května

Počty nově nakažených, hospitalizovaných a zemřelých v současnosti prudce rostou. Ještě na začátku září se denní nárůsty množství nakažených pohybovaly kolem dvou až tří stovek, hospitalizovaných bylo jen kolem 60 a počty zemřelých za týden se pohybovaly v jednotkách. Tento týden už dvakrát překročil denní nárůst nakažených tři tisícovky a počet úmrtí se v posledních dnech několikrát dostal na čísla kolem deseti za den. V nemocnicích je už od úterka přes 700 lidí s covidem-19 a lidí ve vážném stavu bylo ke středě 114.

Kromě množství nových případů nákazy koronavirem ale v poslední době opět stoupají po předchozím dlouhodobém poklesu i denní počty očkovaných proti covidu-19. Ve středu bylo očkovaných nejvíce za den od 3. září, a to zhruba 20 600. Počet podaných dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, ve středu přesáhl 12 milionů. Plně očkováno je přibližně 6,04 milionu lidí.

Roste také počet provedených testů na koronavirus. Předchozí středu bylo provedeno zhruba 32 tisíc PCR a 39 tisíc antigenních testů, kdežto tento týden ve středu asi 33 tisíc PCR a 42 tisíc antigenních testů.

Protože však nakažených přibývá skokově, tak i přes vyšší množství testů rostou podíly odhalených případů covidu-19 na počtu provedených testů. U preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 0,86 procenta za předchozí středu na 2,12 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl ze 4,17 na 7,52 procenta, nejvíce od začátku května. Podíl pozitivních u takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 7,04 na 12,84 procenta.

Zvyšuje se dál i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100 tisíc obyvatel. Ke čtvrtku číslo, používané státem pro určování protiepidemických opatření, stouplo ze středečních 117 na 134 případů nákazy.

Jaká opatření budou ve školách?

O protiepidemických opatřeních ve školách budou ve čtvrtek jednat ministři zdravotnictví a školství. Ve středu vládě Adam Vojtěch (za ANO) navrhoval lokální zavedení povinného nošení respirátorů ve školách, a to i při výuce. Zakryté dýchací cesty by podle jeho návrhu museli mít děti starší 12 let včetně těch očkovaných. To ale šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO) odmítá.

Vojtěch již prosadil ve vládě návrat povinnosti nosit respirátor v zaměstnání, a to od 25. října. Kabinet také již schválil i další opatření proti šíření covidu-19. Provozovatelé restaurací budou od listopadu muset kontrolovat, zda jsou hosté testovaní či očkovaní, skončí proplácení preventivních testů na covid a zároveň budou výsledky testů platné kratší dobu.