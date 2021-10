Připravujeme se na souboj v opozici, chceme dvě místa ve vedení sněmovny, říká Vondráček

„Pan premiér nehodlá hrát kličkované a nehodlá něco uměle prodlužovat, protože ví, v jaké situaci je tahle republika. Počká, co mu řekne pan prezident a podle toho se rozhodne. Doufám, že k té diskusi dojde až po jednání o sněmovně. To pan premiér bude vědět, jak jsme dopadli, a jak se k nám zachovala druhá strana. Je to jeden z faktorů, který bude rozhodnutí ovlivňovat,“ říká Vondráček.

Andrej Babiš před volbami tvrdil, že pokud skončí v opozici, raději z politiky odejde. To ale nakonec nemá v plánu. „Jsem rád, že se nám ho podařilo přesvědčit a že si to rozmyslel. Je silná postava současné politiky, je předsedou nejsilnější strany, která vyhrála volby. O pozici předsedy sněmovny ale nemá zájem, jak už řekl na tiskové konferenci,“ vysvětluje Vondráček.

Propadlé hlasy dle současného předsedy sněmovny ještě prohloubí rozdělení společnosti. „Bylo by bláhové si myslet, že těmito volbami se uklidní situace. Tahle sněmovna neodpovídá názorovému složení této republiky. Je to potencionální základ pro spory – nějací lidi vyhráli, byli naštvaní na Babiše - teď může být další část naštvaná na novou koalici,“ argumentuje.

Komunikuji přímo s panem kancléřem, říká Vondráček

Roli v kreslení povolebních půdorysů obvykle sehrává i prezident, v současnosti je ale hospitalizovaný. „Komunikuji přímo s panem kancléřem a dodržují diskrétnost. Z mých informací se ten stav zlepšuje, a to jsem rád,“ říká Vondráček o zdraví Miloše Zemana.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádal prezidentskou kancelář, aby zvážila, zda by veřejnost neinformovala o zdravotním stavu hlavy státu. Tento krok považuje Vondráček za správný. „Pan Vystrčil se chová korektně, našel způsob, jak se dotázat. Vím, že je část senátorů, kteří mají velmi vyhraněný vztah k prezidentovi. Já proti tomuto dotazu nic nemám. Může tam být nějaký lékařský odhad, ale záleží na panu prezidentovi, jestli to bude chtít to zveřejnit,“ tvrdí místopředseda ANO.

Komunikaci Hradu nepokládá za příliš šťastnou. „Na začátku se nastoupilo na komunikační linku, která má velké rezervy. Teď už z toho vlaku nejde vystoupit. Hrad už se jednou rozhodl, že bude komunikovat takto. Já bych komunikoval jinak,“ říká Vondráček.

Na otázku, zda plánuje hnutí ANO stavět vlastního kandidáta do příští prezidentské volby, Vondráček odpovídá slovy, že jako nejsilnější uskupení v zemi by určitě mělo. Nespecifikoval však, jestli to bude Andrej Babiš. „Za mě zatím jiného favorita nemáme. Ale on sám se k tomu staví velmi obezřetně, odmítá to.“