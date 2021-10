Začíná lhůta pro zpochybnění sněmovních voleb u Nejvyššího správního soudu

Lidé mohou od středy zpochybnit průběh a výsledky voleb do sněmovny. Stížnosti by Nejvyššímu správnímu soudu měli poslat do pátku 22. října do 16:00. Zatím se neobjevily informace o tom, že by například některá z neúspěšných stran chtěla letošní volby poslanců napadnout.