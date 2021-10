Zodpovědnost za ztrátu mandátů podle Bartoše přijímá vedení strany. Důsledky chce vyvodit na lednovém fóru

Někteří členové strany vyzývali Bartoše, aby skončil v čele strany ihned. Na fóru Pirátů vznikla krátce po volbách anketa ohledně odvolání Bartoše z pozice předsedy strany. V ní však bylo téměř 90 procent hlasujících proti. Mezi kritiky je například senátorka za Piráty Adéla Šípová, která už v sobotu řekla Deníku N, že by Bartoš podle ní nadále straně šéfovat neměl.

I podle jednoho ze čtveřice zvolených poslanců strany a dosavadního předsedy jejího poslaneckého klubu Jakuba Michálka bude v lednu správný čas na reflexi voleb. „Máme ve stanovách, že volební období republikového předsednictva končí tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny. Je to standardní postup, že je předsednictvo po volbách v demisi, a podle toho se svolává zasedání celostátního fóra,“ poukázal.

On i Bartoš přičítají výsledek i tomu, že část dalších stran cílila svoji předvolební kampaň proti Pirátům. „Posloužili jsme trochu jako živý štít demokratických sil proti Babišovi. Babiš vystřílel všechny náboje, aby střílel do Pirátů. My jsme na to nezvládli adekvátně reagovat,“ řekl Michálek. Bartoš ale připustil, že vznikly i „chyby ve strategii a kreativním vedení kampaně“.