Soud potvrdil 15 let vězení pro uprchlého Iráčana. Podle právníka není jisté, zda o stíhání vůbec věděl

Odvolací senát odmítl argumentaci Iráčanova obhájce Jana Křivánka, podle kterého nebyly splněny podmínky pro konání řízení proti uprchlému. Právník upozorňoval na to, že není zřejmé, kde se jeho klient nachází, zda se vůbec dověděl o svém trestním stíhání a zda není po smrti.

„Obžalovaný odjel z vlastní vůle páchat trestnou činnost a z vlastní vůle se nevrátil. Vědomě zůstával mimo dosah orgánů činných v trestním řízení a svým počínáním deklaroval, že se na území České republiky vrátit nehodlá,“ konstatovala soudkyně Michaela Pařízková. Doplnila, že odsouzený začal jevit neklamné známky radikalizace už před odjezdem do ciziny.

Advokát usiloval o to, aby soud trestní řízení přerušil do doby, dokud se situace nevyjasní. „Nesmíme se na to dívat prismatem toho, jak ošklivé ty skutky jsou,“ poznamenal.

Tvrdil také, že neexistuje dostatek důkazů o počínání jeho klienta na Blízkém východě. „To, že odjel z Česka, se zdá být bez pochyb. Že se nějakým způsobem do činnosti Islámského státu zapojil, to víceméně také. Přesto bychom přivítali více důkazů o tom, co on sám konkrétně dělal, a aby to pocházelo z jiných zdrojů než od něho samotného,“ podotkl Křivánek v narážce na to, že obžaloba vycházela z elektronické komunikace Sammarraího s otcem.

Státní zástupce poukázal na výpověď expřítelkyně

Státní zástupce Martin Bílý ale odmítl, že by důkazů nebylo dost. Poukázal na výpověď Iráčanovy české expřítelkyně či na natočené video z místa bojů. „Nemůžeme říci, že by se obžalovaný jen vychloubal. Šlo o propagandu Islámského státu,“ podotkl.

Připomněl také, že podle zprávy FBI byl Sammarraí na výplatní pásce IS, která uváděla i činnosti, jež pro organizaci vykonával. „Není to osoba, která by byla nucena žít pod nadvládou Islámského státu. Aktivně se do jeho činnosti zapojil,“ uvedl.