Festival láká na architekturu Jana Kotěry i nádražní budovy

Od roku 1900 se v Čechách a na Moravě začaly objevovat stavby, které se zřetelně vymykaly dobové produkci. Autorem projektu byl mladý, ambiciozní architekt Jan Kotěra. Modernistickou vilu na rozhraní pražských Vinohrad a Vršovic vybudoval sám pro sebe. „Specifická je hlavně v práci s materiály, kdy Kotěra nezdobil fasádu, ale používal strohé materiály. Inspiroval se holandskou architekturou,“ popsala ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.

Během oslav 150 let od narození Jana Kotěry se v metropoli otevřely i budovy Právnické fakulty a Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze. Festival se vydá také do Baťovy kolonie v Sezimově Ústí a nabídne i exkurzi kolem Kotěrovy vily ve Vysokém Mýtě.

O dokončení unikátní stavby – Baťovy vily ve Zlíně – požádal Kotěru podnikatel Tomáš Baťa roku 1910. „Vila je pro město architektonicky výjimečná, protože Zlín byl potom dál funkcionalistický. Vila je spíš neoklasicismus, ve kterém chtěl Kotěra zachytit jak minulost, tak budoucnost,“ řekl ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev. Unikátní je například interiér jídelny s palisandrovým dřevem a perleťovými intarziemi. Právě ten budou moci lidé navštívit na komentované prohlídce.

Jednou z dalších zastávek exkurze bude i firemní dělnická kolonie. Tento Kotěrův projekt určil další směřování rozvoje celého města.

Návštěvníci budou moci nahlédnout i do takzvaného nového zámku v Ratboři. Interiéry byly roku 2004 zrekonstruovány podle dochovaných fotografií a doplněny i originálním nábytkem Kotěry. Architekt stavbu navrhl pro majitele ratbořského cukrovaru, a to v klasicizujícím stylu. Kdysi honosná vila po několik desítek let fungovala jako škola. Nyní je z ní hotel.