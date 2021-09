Lídři z Ústeckého kraje se přeli kvůli covidu. Neshodli se, jak má vypadat očkovací kampaň

Lídr koalice PirátiSTAN Ivan Bartoš není klidný ohledně míry proočkovanosti. „Cíl měl být a deklaroval ho sám premiér, že v srpnu budeme mít sedmdesát procent naočkovaných.“ Epidemii koronaviru by PirátiSTAN řídili podle dat a na základě doporučení odborníků. Důležité je podle Bartoše trasování, dostupnost vakcín a také vyřešit uznávání protilátek. „Představit plán, dát lidem jistotu, co se stane, to je naprosto zásadní,“ dodal. Kromě praktiků se má podle Bartoše očkovat také v lékárnách.

Krajská jednička koaliceKarel Krejza popsal současnou situaci v Česku jako krizi důvěry. Vzpomenul počet mrtvých, dlouhé uzavření škol a ekonomiky. Má pocit, že právě švédská cesta je ta správná, tedy pouze dávat doporučení a věřit lidem. „Já bych to už teď také nechal na lidech, mají možnost se očkovat, kdo se toho nebojí a prodělal tu nemoc, tak má protilátky, a jestli někdo chce riskovat, tak je to jeho svobodné rozhodnutí,“ dodal. Sám ale doporučil se nechat naočkovat.

KSČM v době pandemie podpořila nouzový stav a dala možnost vládě, aby předloužila některá opatření. Krajský lídr Jaroslav Komínek považuje za absolutní selhání neustálé střídání ministrů zdravotnictví. „To, co nepomáhá, je přesně to, co diváci sledují,“ řekl v rámci debaty, „to hádání politiků, tady jednoznačně selhali. Jestliže má člověk věřit tomu, jak se má chovat v době koronaviru, jestli má být očkován nebo nemá, tak si myslím, že by bylo dobré, aby Poslanecká sněmovna našla společnou řeč,“ řekl. Podle něj by si líp s epidemií neporadila ani pravice, ani levice.

SPD dlouhodobě voličům říká, že je proti plošným zákazům. Jaroslavu Foldynovi, který vede krajskou kandidátku, vadí také politická hysterie kolem covidu. „Nepřináší to žádnou důvěryhodnost. My jako SPD odmítáme vynucené záležitosti,“ dodal. Masivní kampaň na podporu vakcinace by podle něj měla probíhat jinak. „Reklama na očkování vypadá jako reklama na prodej bot, tomu přece nikdo nemůže věřit. Domnívám se, že je nedokonalá, měli by ji vést odborníci. Mně nezajímá, co si myslí kdejaký herec nebo spisovatelka,“ uzavřel Foldyna.