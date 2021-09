Když v akci umřou kamarádi, způsobí to trauma, říká šéf hasičů o explozi v Koryčanech

„My na rozhodnutí zpravidla máme sekundy, desítky sekund. Ti, kteří pak zkoumají, jestli jsme rozhodli a zasáhli dobře, na to mají ne hodiny, ne dny, ale měsíce a roky,“ říká Vlček, který se na místo tragédie osobně dostavil.

Podle Vlčka při zásahu v Koryčanech hasiči neudělali žádnou chybu. „Nechci předjímat závěry oficiálního vyšetřování, ale z dostupných informací k samotnému výbuchu došlo v desítkách sekund po příjezdu první dobrovolné jednotky, a to toho při vší úctě nejde moc udělat.“ Šéf hasičů vyjádřil soustrast a lítost pozůstalým a rodinám zraněných.

Za dvacet let fungování hasičského sboru tragicky zahynulo čtyřiadvacet hasičů. Z toho bylo jedenáct profesionálních a třináct dobrovolných. Zraněno jich bylo osm a půl tisíce.

Do akce proto šly týmy posttraumatické intervenční péče. Vedly pohovory s hasiči z koryčanské jednotky a s pozůstalými. „Určitým bodem zlomu může být záležitost, která se týká pohřbu, ale my jsme i na tyto události připraveni a snažíme se být nápomocni i paní starostce.“

Plyn začal podle předběžných zpráv unikat kvůli chybě při rekonstrukci domu. Podle šéfa hasičů se to stává denně. Stavaři můžou podcenit náročnost prací, zejména pokud nejsou dostatečně vytyčeny inženýrské sítě.

Hasičům chybí moderní vybavení a peníze

Vlček také upozornil na nedostatečné financování hasičského sboru. Ze sedmi set prvosledových stříkaček profesionálních hasičů jich jsou tři stovky po době životnosti. U dobrovolných hasičů je situace podobná. Mají dva tisíce čtyři sta hasicích vozů a z toho je třináct set starších pětadvaceti let.

„Hasiči potřebují vybavení a techniku, jestliže jdou do mimořádných případů, jdou zasahovat do ohně, do dopravní nehody, kde nasazují vlastní život ve prospěch svých spoluobčanů,“ stěžoval si generální ředitel.

Sám nedělá mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči velký rozdíl. Dobrovolní zasahují při čtyřiceti procentech mimořádných událostí.

„Dobrovolní hasiči jsou pro nás neocenitelnou složkou a domnívám se, že do budoucna by si zasloužili větší ocenění, protože ve svém volnu nasazují své životy.“ Vlček zmínil například daňové úlevy, které jsou pro hasiče v zahraničí běžné.

V malých výjezdových jednotkách chybí asi tři sta lidí. S vládou se však na příští rok podařila vyjednat miliarda korun navíc na vybavení hasičů.