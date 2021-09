Z hlediska právního jsme nikde nepochybili, říká k olympijskému letu Kejval

„Nedošlo k žádným pochybením a už vůbec ne k žádným podvodům,“ komentuje let na olympiádu a prevenci proti koronaviru předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Vše co výbor měl splnit, podle něj splnil. Co se týče kompenzace sportovců, kteří na olympiádě kvůli covidu nemohli startovat, u těch se podle Kejvala ukazuje, že jejich právní postavení není příliš silné. I tak by jim chtěl výbor pomoci a neúčast kompenzovat.