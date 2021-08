V Afghánistánu působilo přes jedenáct tisíc českých vojáků. Tragicky mise dopadla pro čtrnáct z nich

video Události: Čeští vojáci v Afghánistánu působili devatenáct let

Celkem prošlo afghánskou misí přes jedenáct tisíc českých vojáků. První přiletěli v roce 2002. Sloužili v polní nemocnici, ve strážních jednotkách nebo rekonstrukčním týmu Lógar.

„Já jsem za to rád, co tam odvedli naši vojáci. V přímém kontaktu nezahynul jediný náš voják. Vždycky to bylo nějakými léčkami, nebo nějakým nástražným výbušným systémem,“ pochválil vojáky ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Nejhorší byl rok 2014

Za dobu působení v Afghánistánu přišla česká armáda o čtrnáct vojáků. Nejtragičtějším dnem mise se stal osmý červenec 2014. Na hlídku v okolí základny Bagrám zaútočil sebevražedný atentátník. Na místě zemřeli čtyři čeští vojáci, pátý zraněním podlehl po převozu do Prahy.

„To, že se tam vmísil člověk, který podle všeho měl na sobě uniformu afgánské národní policie a odpálil se, se skutečně nedá předjímat,“ řekl tehdejší náčelník generálního štábu Petr Pavel.