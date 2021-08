Cena dřeva stoupá. S oslabením kůrovce a poklesem těžby předpokládají dřevaři další zdražení

Naložené kamiony odjíždí jeden za druhým z loketských lesů. Podobná situace panuje i v několik stovek kilometrů vzdáleném Opočně. Přestože podnikání se dřevem v posledních letech nepřinášelo moc úspěchů, teď jde na odbyt tolik materiálu, že se na volné vagony čeká přes týden. „Jsme rádi za to, že zájem je. Když vezmeme dva roky zpátky, tak nebyl vůbec žádný,“ uvedl vedoucí lesní správy Opočno Milan Vondřejc z Lesů Colloredo-Mansfeld. „Není problém toto dřevo umístit a prodat,“ souhlasil vedoucí lesní výroby Loketských městských lesů Jaroslav Adámek.

Míří třeba do firmy, která z něj vyrábí sedačky a další nábytek. S nedostatkem se ale změnila cena, některé druhy dřevotřísky zdražily za rok o dvacet procent. „Na trhu není dostatek naprosto ničeho. A když je, tak je to za opravdu enormní ceny, které se šponují do úplně nesmyslných výšin,“ popsal jednatel firmy Lumco Martin Lukáš.

Po letech nadbytku tak může být dřeva i nedostatek, hlavně toho kvalitního. Lesníci dosud těžili víceméně jen stromy napadané kůrovcem, zbavovali se jich až v Číně. Ceny vzhůru teď táhne poptávka v Americe, která masivně staví a rekonstruuje.