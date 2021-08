Úřady dokončily registrace kandidátních listin, většinou upravovaly jen detaily

Údaje pro tisk zhruba dvanácti milionů sad pro nadcházející volby jsou po pátku takřka kompletní. Chybí jen čísla kandidujících subjektů, která jim státní volební komise vylosuje na začátku příštího týdne. „Jednotlivé kandidující subjekty mají možnost zhruba do šedesátého dne před dnem voleb ještě měnit pořadí a doplňovat kandidáty. Do dnešního dne (pátku, pozn. red.) byl prostor upravovat informace o povolání a věku, pokud to nesedělo,“ vysvětlil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Nejvíce změn, zhruba osm desítek, museli zpracovat úředníci v Ústeckém kraji. Šlo zejména o úpravy pořadí. Dva kandidáty kvůli chybějícím podkladům vyškrtli. Ve většině regionů řešili jen jednotky nesrovnalostí. V Moravskoslezském kraji kandidující subjekty nedostatky opravily. „Do voleb tedy půjde všech devatenáct volebních uskupení, která podala kandidátní listiny,“ konstatovala mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Všechny podané kandidátky, tedy celkem 21, zaregistroval i pražský magistrát. Během kontrol ale úředníci ve dvou případech našli pochybení. „Mohu zmínit, že se jednalo o KSČM a hnutí Prameny. Nicméně tyto vady byly odstraněny. Nejednalo se o zásadní vady, které by znamenaly odmítnutí kandidátní listiny,“ sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.