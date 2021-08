Do voleb zbývají dva měsíce. Obce se začínají připravovat

To, zda bude pandemická pohotovost pokračovat, by mělo být jasné v polovině září. Resort zdravotnictví bude prodloužení prosazovat. „Zatím pandemický stav běží, stále zrušen není. Já si myslím, že by ideálně do voleb měl být udržen, i vzhledem k situaci, která se zkrátka může v průběhu září, a viděli jsme to v minulém roce, zhoršit,“ konstatuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pandemická pohotovost by znamenala opět i speciální volební místa pro lidi v izolaci nebo karanténě. Stejně jako vloni během krajských voleb by existovala takzvaná drive-in místa. Mělo by jich být 81 a opět s nimi má pomoci armáda.

„Na rozdíl od loňských krajských voleb by letos vojáci měli pouze technicky zajišťovat drive-in stanoviště, neměli by být ve volebních komisích a neměli by s urnami chodit za lidmi,“ upřesňuje mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.