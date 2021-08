Trať do Bavorska bude dvojkolejná a do osmi let elektrifikovaná, oznámil Havlíček

Cestu vlakem z Prahy přes Plzeň do Mnichova by měla podle Havlíčka být modernější a rychlejší, byť nejde o koridor jako v případě tratě z Prahy do Drážďan, po které projede sto osmdesát vlaků denně (tedy víc než trojnásobek).

„Němci o nedobrém stavu trati od státní hranice do Schwandorfu věděli. Ale faktem je, že pro ně není nijak prioritní, nejezdí na ní tolik vlaků, zhruba padesát souprav denně,“ řekl Havlíček. Dohody ale ministři dopravy obou zemí dosáhli. „Postaví se, je to jejich slib a mám to oficiálně domluveno s Andreasem Scheuerem (spolkovým ministrem dopravy),“ dodal český ministr.

Česko proto chystá modernizaci kolejí nejen v části Plzeň - Domažlice, ale až na hranici. „V tuto chvíli už to dává smysl,“ řekl Havlíček. Trať bude postupně vybavena i evropským traťovým a staničním zabezpečením ETCS. Po dokončení modernizace by tam měly vlaky jezdit rychlostí 160 až 200 kilometrů v hodině.

Před zahájením stavby je část z Plzně do Stoda. „Teď modernizujeme Prahu - Beroun, Plzeň - Domažlice byla domluvená a teď se dotáhne i Domažlice - hranice,“ řekl Havlíček. Modernizace úseku mezi Berounem a Plzní je hotová.