SŽDC se připravuje na rekonstrukci trati z Plzně do Bavorska

Kdysi se hovořilo o zcela nové vysokorychlostní trati, nakonec se budou muset cestující, kteří jedou vlakem z Prahy do Mnichova, spokojit s modernizací současných tratí. Jedním z nejdůležitějších úseků je ten mezi Plzní, Domažlicemi a česko-německými hranicemi. Důležitý je hlavně proto, že je dnes pomalý, jen na některých místech se vlaky rozjedou alespoň na 100 km/h, jednokolejný a neelektrizovaný. Modernizace ale bude jen částečným lékem.

SŽDC zahájila projekční přípravu pro tři ze čtyř staveb, které zrychlí cestování mezi Plzní, Domažlicemi a státními hranicemi. První z nich je nová trať z Plzně do Stoda určená pro dálkové a nákladní vlaky. Současně s ní však zůstane a projde rekonstrukcí i stávající trať, která vede do Stoda přes Vejprnice, Nýřany a Chotěšov, určená pro regionální dopravu.

Od Stoda dále do Domažlic již pojedou všechny vlaky společně. S projektovou přípravou tohoto úseku ale ještě SŽDC počká do června, kdy by měla být hotová česko-německá studie, která poslouží především k přípravě staveb v Německu, ale česká železniční správa ji chce použít například k rozhodování, jaké úseky před Domažlicemi zdvoukolejnit.

Modernizaci trati z Plzně přes Domažlice na státní hranice již schválilo ministerstvo dopravy, to ale není poslední schválení, které SŽDC potřebuje. „Musíme co nejdříve dokončit záměry projektu, aby mohla centrální komise schválit náklady a mohlo se pokračovat výkupy pozemků, které začnou příští rok, a dalším,“ uvedl Pavel Paidar ze SŽDC. Dodal, že na co nejrychlejší zvýšení kapacity trati netrpělivě čekají především nákladní dopravci. Současně ji ale bude intenzivně využívat i osobní doprava. Již od letošního prosince se zvýší počet vlaků Praha–Mnichov ze současných čtyř párů na dvojnásobek.

Nové koleje budou i v plzeňském železničním uzlu

Modernizovaná trať do Domažlic i rychlíková přeložka do Stoda budou v Plzni navazovat na další modernizovaný úsek. SŽDC se nyní pochlubila, jak postupuje její rozsáhlý, šestimiliardový projekt s názvem Uzel Plzeň, při kterém mají projít proměnou jak nádraží ve městě, tak i výjezdy všemi směry – kromě Domažlic také na Klatovy, České Budějovice, Prahu, Žatec a Cheb.