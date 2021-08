U českých soudů leží nejméně nevyřízených případů za 25 let. Ubylo trestních kauz

Trestních kauz u českých soudů ubylo – jak vlivem epidemie, tak kvůli zvýšení hranice minimální škody z pěti na deset tisíc korun. Státní zástupci posílají k soudům stále méně případů, což je i jeden z cílů, který dlouhodobě prosazuje jejich vedení.

„Věci jednodušší, které nemají tak závažný dopad, které jsou důkazně jasné, tak bych rád, aby státní zástupci řešili sami. Ať už využitím dohody o vině a trestu nebo jinými alternativními způsoby ukončení trestního řízení,“ řekl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Obžalobou končí asi dvě třetiny případů. Dohodu o vině a trestu je ale nově možné uzavřít kdykoli – i poté, kdy se případ dostane před soud. I díky tomu jejich počet narostl oproti loňsku téměř pětinásobně. Tento trend také pomohl ke zrychlení trestní justice.

Dohoda hned na začátku

Soudy mají nově povinnost zjišťovat možnost dohody hned na začátku procesu. Ten pak může místo měsíců nebo let trvat desítky minut. Jen za první polovinu letošního roku soudy schválily víc dohod než za předchozích pět let dohromady. Rozsudků je ale stále patnáctkrát víc.

I přes opatření v rámci koronaviru pracoval například Okresní soud v Ostravě v neomezeném režimu, uvedl tamní soudce Dalibor Zecha.

Nejzatíženějšímu trestnímu úseku v zemi pomohla stabilizace počtu soudců. Té se ale nedočkal první pražský obvod.

„Z takového toho běžného stavu deseti, osmi soudců, teď v současné době soudíme čtyři a půl soudců – z důvodu mateřských dovolených, odchodů do důchodu, na stáže, na vyšší soudy,“ potvrdila trestní soudkyně z Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková.

Nižší kriminalita hraje roli

I na tomto soudě se ale daří snižovat počet nerozsouzených kauz. Vliv má i dlouhodobý pokles kriminality. O téměř sedm tisíc ubylo během půl roku i nevyřešených civilních sporů. Soudům se tak podařilo odstranit zátěž, která narostla během podzimních protiepidemických omezení.

Už teď ale soudci vyhlížejí, jaké spory budou řešit v souvislosti s nově přijatou legislativou. „My nevíme, co do budoucna přinese nový stavební zákon, co přinesou novely azylových předpisů a podobně. Takže vždycky je potřeba včas reagovat,“ je přesvědčená místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová.

I proto předsedové soudů odmítají snižování stavů, které v rámci rozpočtových škrtů vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti.