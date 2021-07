Babiš žaluje Černošice, píše iRozhlas. Chce zastavit řízení o střetu zájmů

„Nezákonný zásah má podle žalobce, jak je uvedeno v žalobě, spočívat – zjednodušeně řečeno – v zahájení a vedení přestupkového řízení pro podezření ze spáchání přestupku zákona o střetu zájmů se žalobcem,“ konstatovala mluvčí Krajského soudu v Praze.

Podle ní je stěžejním argumentem to, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát.

Kraj přestupkové řízení zastavil

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodoval. Premiér čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod Agrofert.

Úřad původně Babišovi vyměřil pokutu dvě stě tisíc korun, koncem září 2019 ale nadřízený středočeský krajský úřad oznámil, že v přestupkovém řízení nebylo prokázáno spáchání skutku a řízení pravomocně zastavil.