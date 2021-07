Roman Janoušek stále nenastoupil do vězení, následovat může lhůta i předvedení

video Události: Roman Janoušek nenastoupil do vězení

„Odsouzený může a měl by dobrovolně nastoupit výkon zbytku trestu, jenž nyní po rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci již není přerušen,“ uvedl pro Českou televizi předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci Libor Losa.

Zdravotní stav Romana Janouška podle Hrazdiry nikdo nezpochybňuje. „Je závažný, nicméně i z toho rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci vyplývá, že výrazy, které byly použity, jako například 'terminální', jsou poněkud zavádějící ve vztahu skutečného stavu a chování odsouzeného,“ doplnil dozorující státní zástupce s tím, že vězeňské zařízení dokáže Janouškovi poskytnout adekvátní zdravotní péči.

Přerušení trestu zrušil Vrchní soud

Vrchní soud v Olomouci na konci června zrušil přerušení trestu a rozhodl, že se má lobbista vrátit za mříže. Vyhověl tak stížnosti státního zástupce Hrazdiry proti přerušení trestu. O další dva roky Janouškovi přerušil trest v dubnu Krajský soud v Brně.

„Žádná forma řádného opravného prostředku proti tomuto usnesení není přípustná. Odsouzený může podat ústavní stížnost,“ uvedl k rozhodnutí mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Podle předsedy senátu Losy do vězení Janoušek dosud nenastoupil. „Za takové situace by měl Krajský soud v Brně stanovit lhůtu k nástupu trestu a vyzvat odsouzeného, aby trest nastoupil,“ doplnil Losa s tím, že případně může soud nařídit dodání odsouzeného do vězení.