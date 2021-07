Hladiny řek klesají, noční výstraha před povodněmi se nenaplnila

Není to přitom v poslední době poprvé, naposledy to bylo minulý týden a podobná situace byla v květnu. Voda ale klesá také v Sušici na Otavě, kde byl v neděli třetí stupeň povodňové aktivity. V noci v Plzeňském kraji výrazně nepršelo a nemělo by ani v následujících dnech.

Odklízení škod na Jesenicku

V obcích na Jesenicku stále odklízí škody po včerejších vydatných deštích. Ty rozvodnily například řeku Bělou, která zaplavila část tamní silnice a voda se dostala do zahrad i domů místních obyvatel. V Bělé pod Pradědem se škody pohybují v milionech korun, celková částka ale podle starosty ještě není stanovena.

V Bělé pod Pradědem a v okolí dnes kvůli silným srážkám zasahovalo 14 profesionálních a dobrovolných jednotek, což je přes 70 hasičů. Povolán je i Záchranný útvar se speciální technikou na úpravu koryta řeky. Nasazen je čerpací kontejner. (LB)

Voda v Bělé zničila pozemky okolo koryta, zahrady mají poničené ploty, na některých silnicích ještě zůstává bahno. Hasiči v Bělé zasahovali do pozdních nočních hodin. Pomáhali lidem s čerpáním vody z domů a garáží. Celkem na Jesenicku zasahovali u více než padesáti událostí.

Na řece Bělá už neplatí žádný z povodňových stupňů, výstraha před povodněmi ale v Olomouckém kraji platí ještě dopoledne.