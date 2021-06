Nominaci Stříže na post nejvyššího státního zástupce vláda neprojednala

Zeman ve funkci skončí s červnem. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. S požadavky opozice na odklad výběru Zemanova nástupce ministryně nesouhlasila. V materiálu pro vládu uvedla, že existuje „jednoznačný veřejný zájem na kontinuitě fungování Nejvyššího státního zastupitelství i soustavy státního zastupitelství jako celku“, a proto chce, aby počátek Střížova výkonu funkce bezprostředně navázal na skončení Zemana ve funkci.

Pokud vláda v příštích dvou dnech nezasedne mimořádně znovu, termín už nestihne. Na pondělním jednání podle informací ČTK ministerstvo spravedlnosti materiál nepředložilo.

Podle informací médií se Stříž nezamlouvá premiérovi

Babiš v neděli na CNN Prima News připustil, že by funkci nejvyššího státního zástupce mohla plnohodnotně obsadit až příští vláda. „Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové,“ řekl. Poukázal na to, že jde o politickou záležitost.