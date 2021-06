Psychika se začne víc ozývat, až skončí likvidace trosek, upozorňuje psycholog

„To, co jsem viděl včera (ve čtvrtek) na Moravě, bylo něco, co jsem nikdy v životě nezažil. A nejenom včera, ale i dnes (v pátek), když jsem projížděl postižené obce. Takový rozsah škod jsem neviděl nikdy, ani při povodních. Bylo to hodně náročné, je to hodně náročné a ti lidé tam zažívají neuvěřitelné věci. A já moc děkuji Štěpánu Vymětalovi a všem psychologům, kteří tam na místě pomáhají, protože je to něco, co si ponesou v sobě velmi dlouho,“ uvedl.

„Může tam být princip, že nové trauma otevírá naše starší traumata. To znamená, nám se otevírají starší rány, které jsou třeba ze záplav. Takže to neplatí tak, že bychom byli odolní vůči všemu, protože jsme zvládli několik povodní za sebou,“ vysvětluje psycholog Štěpán Vymětal, který pomáhá koordinovat psychologickou pomoc v oblasti zasažené řáděním tornáda.

V šoku jsou z této události i lidé, kteří mají za sebou třeba i zkušenosti z katastrofálních povodní – byť by se dalo předpokládat, že budou do jisté míry vůči takovým jevům „odolnější“.

Většina lidí přímo na místě i po prodělaném neštěstí zatím nějak funguje, ovšem šok na ně může o to více dolehnout později, až pomine vlna zmíněné solidarity, upozorňuje Vymětal. „Zpravidla to je, že jakmile skončí aktivní likvidace trosek a člověk už nemá třeba tolik činností, tak potom začne fungovat psychika. A také teď máme velkou solidaritu a ta někdy pomine, poklesne. A potom někteří lidé mohou pociťovat těžce situaci, že zůstávají osamoceni,“ zdůrazňuje.

A pro případ, že by se něco podobného přece jen zopakovalo, i když jihomoravské tornádo považují meteorologové za ojedinělou záležitost, dodal Miklós pár základních rad, jak se chovat. „Radíme občanům, aby v jakémkoliv nebezpečí, pokud se vyloženě nejedná o požár domu, kdy je třeba ho opustit, ale jedná se o nebezpečí zvenku, zůstali doma. A u tornáda to platí o to víc, protože právě trosky, které vítr nese s sebou, jsou velmi ohrožující,“ uvedl.

Miklós radí se například schovat k nosné zdi v přízemí a snažit se přečkat, podobně jako u zemětřesení. „Rozhodně neutíkat, nesnažit se zachránit poletující věci, to není dobrý nápad,“ dodal.

Do evakuačního zavazadla přibalit věci nutné pro přežití

Pokud bude člověk muset následně své obydlí opustit, pak by si měl do zavazadla přibalit věci, které potřebuje pro své základní přežití. „Například léky, nějakou deku, věci, které potřebujete ke své denní potřebě,“ vysvětluje. Zkrátka vše to, co by člověk mohl potřebovat, kdyby musel někde v tělocvičně nějakou dobu fungovat. „Protože i pomoc ze strany integrovaného záchranného systému, obce nebo státu nemůže být okamžitá,“ uvedl Miklós.

Dodal, že i na stránkách Hasičského záchranného sboru je definováno, co je dobré do evakuačního zavazadla zabalit. „A není to nutné mít jako Sheldon v Teorii velkého třesku připraveno v každé místnosti, ale je potřeba vědět, co do něho rychle vzít, a také ty věci najít,“ doplnil.