Stížností na energošmejdy neubývá, letos jich může být ještě víc než loni

Havel odhadl, že zprostředkovatelů působí na trhu tisíce. „Samozřejmě všechny neházíme do jednoho pytle. Ti slušní se nemají čeho bát,“ uvedl. Podle Zemanové budou muset zprostředkovatelé pro samotnou registraci splnit určité podmínky.

„Někteří obchodníci již oznamují zdražování energií způsobené zvyšováním cen silové elektřiny na burze. Přitom, kdykoliv ceny rostou, narůstá také ochota spotřebitelů ke změně dodavatele. Toho pak zneužívají zprostředkovatelé, když ve svých telefonátech lákají z lidí závazné přihlášky do aukcí, které nezřídka končí několikatisícovou pokutou,“ řekla Zemanová. S činností energetických zprostředkovatelů podle ERÚ zatím souvisí více než polovina z veškerých letošních podání.

Třetina lidí se ptá, kdo je u nich dodavatelem

Podle radních je ale naivní si myslet, že energetičtí šmejdi trh opustí ze dne na den, podobné kroky jim ale mají setrvání na trhu co nejvíce ztížit. V letošních podáních na ERÚ se podle Zemanové vede s 29 procenty zdánlivě banální dotaz, kdo je v daném odběrném místě nyní dodavatelem.

Problematika podle ní za sebou typicky skrývá kroky zprostředkovatele, kdy provedl změnu dodavatele, aniž by o tom řádně vyrozuměl svého zákazníka a ten tak ani svého aktuálního dodavatele nezná. Samotným zprostředkovatelům a aukcím náleží druhá příčka se zhruba pětinou podání.

Podání se ale podle ERÚ týkají také chování dodavatelů – zhruba 12 procent lidí se ptá na vyúčtování a související problémy, ať už ve vyúčtování nesedí částky, nebo nedorazilo vůbec.

Na čtvrté pozici se umístila změna dodavatele, rovněž s 12 procenty. První pětici typů podání uzavírají se sedmi procenty sankce, zpravidla uvalené kvůli chybně ukončené smlouvě na dobu určitou. Radní ERÚ upozornili, že jednotlivé problematiky se však v podáních často prolínají.

Stížnosti směřují zákazníci i na další místa

„Statistika na první pohled neodhalí, kdo nebo co bylo příčinou podání. To, že si na zprostředkovatele stěžuje pětina volajících, ještě neznamená, že by toho na svědomí neměli mnohem více. Podle našich zkušeností totiž ve valné většině stojí zprostředkovatelé i za dotazy na změnu a zjištění dodavatele, bezesporu se podílejí i na sankcích,“ uvedl Havel.

„Alarmující je zejména to, že ještě v roce 2017 jsme o zprostředkovatelích na ERÚ slyšeli spíše výjimečně. Dnes si na ně jenom u nás stěžuje sedm tisíc spotřebitelů, další volají na Českou obchodní inspekci a spotřebitelským organizacím,“ dodal.