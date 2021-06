Kat Mydlář se vrátí na Staroměstské náměstí. Rekonstrukce připomene čtyři sta let od popravy 27 českých pánů

„Neměli jsme chuť to dělat tak jako naturalisticky. Ta poprava samotná byla docela nechutná věc,“ vysvětluje své pojetí rekonstrukce události organizátor akce Martin Cholinský ze spolku Rytíři Koruny České. „Šlo nám spíš o to, připomenout, že je od toho čtyři sta let a že bychom se měli zamyslet nad tím, jak je to pro nás důležitý mezník,“ doplňuje.

Divadlo na začátku uvede historička Marie Koldinská svou přednáškou, která diváky vnese do historického kontextu té doby. Celou akci pak zakončí přednáška od specialisty na hrdelní a útrpné právo Martina Foltýna o katu Mydlářovi.

Na samotné rekonstrukci exekuce se podílí přes 120 účinkujících včetně jezdců na koních, vlajkonošů, bubeníků nebo třeba zástupců dohlížejícího pluku. Divadlem diváky provede fiktivní postava Historie v podání herečky Terezy Bebarové.

Představit všech 27 popravených duší

Druhé hlavní role v podobě Přibíka Jeníška z Újezdu se ujal Václav Vydra. „Vlastně zkráceně odvyprávíme celý ten příběh. Hlavně chceme představit všech těch 27 popravených duší. Člověk si pak lépe představí, že to bylo opravdu mnoho lidí, než když jen slyší samotné číslo,“ řekl Cholinský.

Podoba akce má co nejvíce odpovídat tehdejším událostem. „Popraviště, nebo to lešení chcete-li, bude trochu zmenšené, tak nějak abychom se vešli na Staroměstské náměstí. Ale ve finále to rozložení je tak, jak to bylo,“ popisuje přípravy Cholinský. Pódium bude stát těsně vedle 27 křížů u stěny radnice. „Nepřišlo nám totiž v pořádku to dát přímo na ty kříze,“ doplnil. Následně, při začátku rekonstrukce, dorazí zpoza parku vojsko k lešení, kde pak započne poprava pánů, rytířů a měšťanů.

Významný a osudový okamžik tuzemské historie

„Staroměstská exekuce, pro kterou se vžilo ne zcela přesné označení poprava 27 českých pánů, není jen významným a osudovým okamžikem naší historie, ale také událostí, která spolu s předcházející bitvou na Bílé hoře dodnes ovlivňuje českou národní povahu, diskusi i samotný pohled na naši historii,“ řekl starosta první pražské městské části Petr Hejma (STAN). Akci tak udělila městská část záštitu proto, že ji považuje za vhodnou formu připomenutí takto klíčového momentu českých dějin.

Kvůli pandemické situaci se spolku nepodařilo získat grant na akci. „Ty se podávají v září a v tu dobu vlastně nikdo nevěděl, jestli něco takového vůbec bude,“ popisuje Cholinský. Celá akce tak stojí na dobrovolnické činnosti většiny zúčastněných.