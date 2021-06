Praktici musí denně obvolat desítky lidí, aby věděli, koho očkovat. To je obrovská zátěž, říká hejtman Grolich

Jihomoravský kraj má největší podíl lidí naočkovaných z ordinací praktiků ze všech krajů. Díky přístupu do registračního systému by tito lékaři viděli, kdo už byl očkován jinde. „Systém umí podle rodného čísla rozeznat, kdo už očkován byl,“ vysvětluje Grolich.

„Na začátku by lidé zaškrtli, jestli chtějí jít k praktikovi, nebo do očkovacího centra,“ říká. Podle hejtmana by to praktikům značně usnadnilo práci, protože ze zkušeností Jihomoravského kraje podle něj vyplývá, že část lidí přihlášených ke svému doktorovi se zároveň hlásí k vakcinaci přes očkovací centrum. Ordinace praktiků pak musí každý den obvolat třicet lidí, aby věděli, komu druhý den podají dávku. To pro ně představuje velkou administrativní zátěž.

V Česku se řeší, že v pořadnících u praktiků stále čeká mnoho pacientů, přičemž část z nich je vysokého věku nebo jsou nepohybliví a patří k dalším ohroženým skupinám. „Z velké části jsou to ale fiktivní čísla, protože mnozí z těch, co se přihlásili k očkování u svého lékaře, už očkováni jsou,“ popisuje zkušenosti ze svého kraje Grulich. „Někteří praktici třeba nahráli do systému všechny své pacienty,“ vysvětluje Grolich, proč čísla podle něho neodpovídají realitě.