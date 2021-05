Pole zežloutla řepkou, její cena stoupá. Plodinám ale nepřeje počasí

Meziročně o víc než deset procent dražší

Zatímco loni v květnu se tuna prodávala za bezmála 9800 korun, letos v dubnu překonala hranici 11 tisíc. Podle agrárníků by to mohli brzy pocítit i spotřebitelé, na cenách řepkového oleje. „Pokud by to mělo přímo kopírovat zvýšené náklady na straně prvovýrobců, tak bychom se pohybovali někde na úrovni deseti až dvaceti procent,“ popisuje prezident Agrární komory Jan Doležal.

Žlutá pole se ale zřejmě podle agrárníků ani příští rok výrazně rozšiřovat nebudou. Kvůli omezení přípravků proti škůdcům anebo k rychlejšímu dozrávání se pěstování stává nejistým byznysem.

„Zvýšení nákladů s sebou přineslo právě omezení přípravků na ochranu rostlin, které zemědělci musí dodržovat. Jde zejména o zákaz neonutikoidonů a omezení používání glyfosátů, ty jsou klíčové a způsobily snížení osevních ploch řepky v ČR,“ vysvětluje ředitel oddělení ekologického zemědělství na ministerstvu Petr Jílek.

V Česku navíc nově platí omezení jedné plodiny na maximálně 30 hektarů půdy. V případě nedodržení pravidla hrozí zemědělcům odebrání nebo krácení dotací.