Kempy vítají první hosty. Provozovatelé očekávají silnou letní sezonu

Rodina Lukešových žije sedm let v Německu a letos poprvé vyrazila na cesty v karavanu – do Frymburku u Lipna. „Hned jak to šlo, tak jsme přijeli, abychom se potkali s rodiči, abychom taky byli chvíli venku,“ vysvětluje Jiří Lukeš, který se s českou částí rodiny viděl naposledy o Vánocích. „Musíme mít potom negativní test, ale to je bez problémů – a stojí nám to za to.“

Do kempu ve Frymburku u Lipna přijelo hned v pondělí ráno sedm karavanů a zároveň tady obsadili tři mobilní domky. V jednom z nich se ubytoval i Jiří Adamec s bratrem a vnukem. „My jsme vyjížděli po čtvrté hodině a přijeli jsme před sedmou. Byli jsme hodně natěšení, tak jsme ráno vyjeli brzo,“ vysvětluje.

Neodradilo je ani to, že ráno byla u vody zima – jen pět stupňů. Zůstat chtěli původně do soboty, ale nakonec si pobyt prodlužují až do pondělí. „Protože se nám tady líbí,“ dodal Adamec.

Více hostů do kempu dorazí zřejmě během víkendu. „Máme pár rezervací. Ale očekáváme, že když se udělá hezké počasí, tak budou lidé jezdit i bez nich,“ dodala spolumajitelka kempu Frymburk Tereza Wilzingová.

Zatím půjde převážně o Čechy, Němci a Rakušané své pobyty zrušili. Prozatím totiž mohou přijet jen na výlet.