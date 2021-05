Do škol se vrátí žáci druhého stupně, začne teoretická výuka na středních a vysokých školách, rozhodla vláda

V pondělí 24. května se vrátí k plnému provozu bez rotací všechny základní školy v Česku. Tento týden musela ještě zůstat na distanční výuce část žáků druhého stupně v regionech s vyšším stupněm rizika nákazy. Ve stejný den budou moci spustit plnou výuku i střední školy. O rozvolnění v pondělí rozhodla vláda.

Žáci škol, které používají antigenní testy, je budou muset absolvovat jednou za týden. Přesnější PCR testy na covid budou povinné jednou za dva týdny. Vysoké školy budou moct obnovit teoretickou výuku také 24. května. Podmínkou tam budou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.

Žáci prvního stupně základních škol v celém Česku se vrátili k normální výuce ve školách 17. května. Skončila jim rotační výuka, kdy se týden učili z domova a týden ve škole. Jen ve škole se od pondělka učí také studenti druhého stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií v polovině krajů s lepší epidemickou situací.

Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru. — Robert Plaga (@RobertPlaga) May 17, 2021

Kabinet má na programu také návrh týkající se pravidel testování pro školy v přírodě. Ty by měly být povoleny od 31. května, jak již dříve avizovali zástupci vlády. Podle návrhu mimořádného opatření by podmínkou pro účast mohlo být předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy. Výsledek PCR testu by neměl být starší než 72 hodin. Pokud škola používá antigenní testy, měla by zajistit prověření žáků v den odjezdu a potom každých 72 hodin na škole v přírodě.

Vláda schválila Národní plán obnovy

V Národním plánu obnovy hodlá kabinet investovat zhruba 200 miliard korun, z toho 172 miliard by mělo Česko získat z Evropské unie. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, které by z něj měly být financovány.

Největší část, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a takzvanou zelenou transformaci. Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) půjde na klimatické projekty 41 procent z celkové sumy, podíl výdajů na digitální transformaci má činit 23 procent. Další peníze jsou určeny na vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a zdraví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo podle šéfky resortu Jany Maláčové (ČSSD) z Národního plánu obnovy získat v příštích letech podle návrhu 26 miliard korun. Peníze chce využít na sociální služby, na přípravu na změny na trhu práce a na výstavbu jeslí, informovala před jednáním kabinetu Maláčová. Vláda spolu s dokumentem projednávala i Národní program reforem 2021.

Na programu má kabinet také několik závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i stanoviska úřadů k těmto závěrům. NKÚ a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž vládě předložily své výroční zprávy za loňský rok.