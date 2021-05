Kina otevírají poprvé od loňského října. Míří do nich české filmy i odkládaný Hollywood

V Česku otevírají především menší, jednosálová kina, multiplexy s otevřením vyčkávají, protože zatím nemohou prodávat občerstvení. Lidé v kinech musí mít nasazený respirátor, podmínkou účasti je také negativní test, uplynutí tří týdnů od první dávky očkování, nebo maximálně 180 dní od prodělaného covidu-19.

Kina byla zavřená osm měsíců, naposledy do nich diváci mohli přijít před 12. říjnem loňského roku. „Rok 2019 byl nadmíru úžasný, takže ten dopad byl opravdu velký,“ uvedla provozovatelka kina v Mikulově Petra Eliášová. Když byla pak kina loni v létě krátce otevřená, lidé se prý do nich báli chodit a návštěvnost nebyla velká, což se podepsalo na tržbách. Kino, které začne promítat čtvrtého června, eviduje přibližně pětašedesátiprocentní ztráty.

Hned v pondělí otevřela například pražská kina Lucerna, Atlas či Světozor. Nově je k vidění například koprodukční snímek Služebníci Ivana Ostrochovského, v němž bohoslovci v totalitním Československu čelí nátlaku Státní bezpečnosti, nebo dánský thriller Rytíři spravedlnosti, v němž hraje Mads Mikkelsen, jehož snímek Chlast byl jednou z posledních premiér v českých kinech loni v říjnu.

Divadla hledí s otevřením k červnu

Snímků, které teď čeká odložená premiéra, jsou však desítky. Kina již od pondělí uvádí režijní debut herce Vigga Mortensena Ještě máme čas, od čtvrtka potom český snímek Žáby bez jazyka, oceňovaný český dokument Nová šichta, nebo oscarovou černou komedii Nadějná mladá žena s Carey Mulliganovou v hlavní roli.

Hollywoodské blockbustery se do českých kin vrátí v červnu – od 10. června by se měl promítat horor Tiché místo: Část II, od 14. června nová hraná disneyovka Cruella, a od 17. června deváté pokračování ságy Rychle a zběsile. Na velkém plátně by také diváci měli mít možnost zhlédnout snímky jako Godzilla vs. Kong, Tom a Jerry nebo Duše, které v USA zamířily na streamovací platformy.

Velká část divadel však s otevřením čeká až na červen. Pro diváky ale v pondělí začne znovu hrát třeba Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Městské divadlo Brno slavnostně zahájí v 19:00 hodin inscenací Zamilovaný Shakespeare. V Praze se v úterý otevře šapitó Azyl78 na Výstavišti v Holešovicích. Až do září bude poskytovat prostor nejen domovskému souboru Cirk La Putyka, ale mnoha dalším pražským scénám a souborům.