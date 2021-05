V létě bude asi možné na některých místech sundat roušky, řekl Arenberger

„Klesá nám klouzavý sedmidenní průměr nově nakažených na sto tisíc obyvatel, takže nám to umožňuje rozvolňovat a také nám to asi umožní už během prázdnin si alespoň při některých situacích i ve vnitřních prostorech sundat roušky,“ řekl Arenberger.

Ochranu dýchacích cest nyní lidé musí nosit na veřejnosti uvnitř a také venku, pokud nemohou dodržet dostatečné rozestupy. V létě by tato povinnost měla zůstat jen na vybraných místech. „Zejména v prostředcích hromadné dopravy budeme požadovat stále ochranu nosu a úst. Potom to budou zdravotnická a sociální zařízení,“ přiblížila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Naopak ve školách by tato povinnost podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla skončit co nejdříve. „Zítra (v pátek – pozn. red.) máme mimořádnou vládu v 11 hodin, takže to téma zase nadnesu,“ řekl.

O konci zakrývání dýchacích cest třeba v obchodech nebo na úřadech by pak kabinet měl rozhodnout v polovině června.

Otevření bazénů a wellness center

Vláda chystá také otevření bazénů a wellness center. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a současně ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by lidé tyto služby mohli začít využívat v polovině června. Tou dobou by také restauratéři mohli začít zákazníky obsluhovat i uvnitř.

„Upřímně, my nemáme vůbec žádné informace, protože letos se s námi o té rozvolňovací vlně zatím vůbec nikdo nebaví. Jsme připraveni otevřít třeba zítra, máme napuštěnou vodu,“ nastínila generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

Na rozhodnutí vlády čekat nechtěli. Zprovoznění areálu totiž zabere nejméně dva týdny. „Obsahuje zhruba tři a půl tisíce metrů kubických vody – to množství musíme napustit, nachemizovat, upravit, udělat rozbory vody a pak teprve si můžeme dovolit otevřít,“ vysvětlil hlavní technolog Aquapalace Praha Jaromír Hrdý.

Podle původních plánů kabinetu měly bazény i vnitřní prostory restaurací otevřít společně, a to ve chvíli, kdy počet nově nakažených klesne pod 50 na 100 tisíc obyvatel za týden. K tomu by podle statistiků mělo dojít už tento týden.

Havlíček ale počítá s jiným scénářem. „Rozdělí se to možná na jednu, dvě, možná tři etapy. Nejdříve se budou pouštět vnější prostory, třeba bazény. A co se týká restaurací, tak počítáme, že by to mělo být v první polovině června. Sauny nejpozději společně s restauracemi,“ uvedl.