Mezi českými gamblery se objevila nová závislost, jde o patologické nakupování kryptoměn

Psychologové a adiktologové mluví o nové formě závislosti na investování do kryptoměn. Novému trendu mezi gamblery nahrála pandemie koronaviru. Podle Zdeňky Danhoferové z Poradny pro gambling Kraje Vysočina mělo vliv konkrétně to, že byly dlouhou dobu zavřené sázkové kanceláře a omezena sportovní utkání a s nimi i možnost sázet na jejich výsledky.

Zatímco donedávna se na poradnu lidé se závislostmi na investování do kryptoměn neobraceli vůbec, letos v květnu to byli tři lidé s tímto problémem. Běžně se přitom na organizaci obrací tři až čtyři noví klienti s nějakou formou závislosti měsíčně.

Závislost na investování, mezi něž patří i patologické nakupování kryptoměn, má podle Danhoferové podobné atributy jako například závislost na hracích automatech. „Je to lákavá možnost, jak získat peníze, která obsahuje adrenalin a vzrušení z toho, jak se peníze zhodnotí,“ vysvětluje psycholožka.

„Kryptoměny mají lepší image než automaty“

Podstatně více se podle ní problém týká mužů než žen a spíše mladších ročníků. V něčem se komunita obchodníků s kryptoměnami od jiných gamblerů přece jen liší. „Je to něco nového a má to mnohem lepší image než například zmíněné automaty. Lidé, kteří investují do kryptoměn, si chtějí ziskem peněz více dokázat inteligenci a schopnosti,“ popisuje Danhoferová.

„Je to novinka, v posledních měsících se na nás s tímto problémem obrátilo několik lidí,“ říká adiktoložka a terapeutka pražské organizace Kolping Martina Krištofová.

Trend potvrzují i další odborníci. Podle adiktologa Františka Trantiny se problém týká určitě tisícovek lidí. „Je to ale těžké odhadnout, protože je to novinka, a ještě se na to neptají ani v probíhajících výzkumech,“ říká Trantina.

Komunita bitcoinových gamblerů má 20 tisíc členů

„Má to podobnou charakteristiku jako patologičtí hráči. Jde zpravidla o mladší muže, kteří oslněni vidinou rychlého zbohatnutí jsou schopni se obrovsky zadlužit,“ popsal adiktolog Trantina. Podle něj si tito lidé často na investice i půjčují, a poté nejsou schopni peníze vrátit. „Jsou to mladí kluci, kteří by si chtěli statusovými věcmi zvýšit sebevědomí, často ale někomu naletí a skončí hůř, než na tom byli,“ doplnil.

Podle něj se tito lidé sdružují v komunitách na sociálních sítích, v investování se vzájemně povzbuzují a s napětím několikrát denně sledují vývoje grafů, jak se jim peníze zhodnocují. „Jen komunita bitcoinových gamblerů má přes 20 tisíc členů,“ říká Trantina.

V Česku jde sice o fenomén, o němž se dosud nemluvilo, v některých zemích již ale tuto závislost léčí delší dobu. Například ve Skotsku existuje klinika specializovaná přímo na léčbu závislosti na virtuálních měnách, jak psal už v roce 2018 například britský Evening Standard. V nemocnici Castle Craig ve skotském Peeblesshiru pomáhá lidem naučit se žít bez neustálého kontrolování grafů například terapeut, který má sám zkušenosti s gamblerstvím a kokainem.