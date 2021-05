Kritizovanou výzvu pro dotace do zdravotnictví ministerstvo nezruší, řekla šéfka resortu Dostálová

Už uskutečněná výzva pro dotace do zdravotnictví z fondu REACT-EU, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání, ministerstvo pro místní rozvoj rušit nebude, řekla to jeho šéfka Klára Dostálová (za ANO). Mělo by ale dojít k finančnímu navýšení o 5,5 miliardy korun tak, aby se dostalo i na zájemce pod čarou. Výzvu kritizovala už dříve část opozice a Liberecký kraj ve čtvrtek oznámil, že podal předžalobní výzvu na resort pro místní rozvoj.