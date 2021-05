Vrchní soud zmírnil trest pro bývalého mluvčího Vítkovy CPI. Burian dostal za podvod podmínku

Vrchní soud v Praze zmírnil v odvolacím řízení trest pro bývalého mluvčího skupiny CPI Property Group, která patří miliardáři Radovanu Vítkovi. Za podvod uložil Janu Burianovi trest tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. Bývalý mluvčí má navíc podle verdiktu poškozeným zaplatit téměř šest milionů korun. Původní rozsudek Městského soudu v Praze ze září loňského roku poslal Buriana na šest let do vězení nepodmíněně. Informaci ČT sdělila mluvčí Vrchního soudu Kateřina Kolářová. Proti verdiktu je možné podat dovolání.