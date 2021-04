Bereta je před soudem. Začalo líčení s policisty a státní zástupkyní, podle obžaloby vynášeli informace

Gáborík, Šíma a Holub vinu odmítli a Máchová a Zmrhal odkázali na své předchozí vyjádření, které zaslali soudu. Holub prohlásil, že je obžaloba postavena na fiktivních základech. Dagmar Máchová řekla před začátkem hlavního líčení České televizi, že nemá strach z výsledku soudu. Je přesvědčena, že rozhovor, který s policistou vedla, nedosáhl úrovně vynášení informací z trestních spisů. Před soudem se hájí sama.

Máchová – na rozdíl od obžalovaných příslušníků bezpečnostních sborů – zůstává na státním zastupitelství. Již v roce 2016, kdy byla obviněna, ji však tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně zprostil výkonu funkce. Mimo službu jsou postaveni i obžalovaní příslušníci bezpečnostních složek.

Státní zastupitelství považuje obžalované za organizovanou skupinu a její členy viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

Případ projednává Okresní soud pro Prahu-východ. Počátkem roku v předběžném projednání obžaloby namítali obhájci, že je soud místně nepřípustný, s čím ale neuspěli. Tvrdili také, že některé důkazy byly pořízeny nezákonně, a proto chtěli, aby se kauza vrátila k došetření. Ani tento argument soud nepřijal s tím, že s tím se bude muset vypořádat soudní senát, a ne státní zástupce.