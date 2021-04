ŽIVĚ: Pravidla bezpečnosti práce dostanou novou podobu, novela prošla sněmovnou. Poslance čeká i debata o otevírání škol

Páteční jednání sněmovny začalo – po schválení jejího pořadu, do nějž na návrh Pirátů poslanci zařadili ještě debatu o otevírání obchodů – přestávkou. Vyžádal si ji poslanecký klub ANO, a to proto, že lavice určená pro ministry byla zcela prázdná. Jednání pokračovalo až po půl desáté, když se v jednacím sále ukázala alespoň ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ta potom před poslanci hájila novelu zákona o bezpečnosti práce. Týká se zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí. Zavádí také povinnost ohlásit závažné nehodové situace technických zařízení, kdy zjevná škoda na majetku překročí pět milionů kroun. „Jedná se o modernizaci tohoto velmi starého zákona,“ charakterizovala změny Maláčová.

Podle ministryně nejde o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jde o změnu technických standardů. Zavádění nových technologií podle ní naráží na zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem. Novela zároveň ruší zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce z roku 1968. Účinná ovšem bude až od poloviny příštího roku.

Novelu zákona o realitním zprostředkování, která dá makléřům delší lhůtu na obnovení živnosti, protože si nestihli obnovit odbornost, sněmovna přijala bez větších zdržení a téměř jednomyslně. Prošel pozměňovací návrh, který byl nutný kvůli tomu, jak dlouho sněmovna předpis projednávala. Schválené znění předpokládá, že makléři, kterým volná živnost zanikla, budou moci ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost. Splnění podmínek odborné způsobilosti mohou doložit až do konce roku. Noví zájemci o tuto práci by mohli do konce roku vykonávat činnost jako volnou živnost, ale výhradně pod realitními kancelářemi a bez možnosti nabízet úschovu peněz.

Přídavky na děti navrhuje vláda ANO a ČSSD zvýšit o 26 procent. Není jisté, zda sněmovna zároveň rozšíří okruh rodin, které by na ně měly nárok. Vláda chce zvýšit hranici na 3,4násobek životního minima místo nynějšího 2,7násobku. ODS prosazuje zachovat nynější stav, poslanci ANO trojnásobek životního minima.

Odpoledne je na programu zpráva vlády o podmínkách vstupu žáků do škol. Debatu prosadila poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová v souvislosti s povinným testováním na koronavirus a nošením roušek. Bude na ni půl hodiny, potom na ni ještě naváže diskuse o maturitách a závěrečných zkouškách.

Teoreticky by poslanci mohli pokračovat ve schvalování návrhu KSČM na prodloužení zákonné dovolené o týden na nejméně pět týdnů. Snaha komunistických zákonodárců budí v dolní komoře spory, finální kolo debaty bylo už dvakrát přerušeno.